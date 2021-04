Actualidade

O treinador do Belenenses SAD afirmou hoje que os pormenores "poderão fazer a diferença" na visita ao Sporting, na 28.ª jornada da I Liga de futebol, em que os 'azuis' partem com a ambição de quebrar a invencibilidade leonina.

Em antevisão ao encontro contra o líder, Petit analisou as variantes táticas recentemente implementadas por Rúben Amorim nos 'leões', assentes na alternância entre dois médios e três avançados e um trio de centrocampistas com dois dianteiros, mas realçou que o Belenenses SAD estará preparado para as dinâmicas do adversário.