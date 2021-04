Covid-19

O processo de vacinação contra a covid-19 da missão aos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 está já a ser articulado entre 'task force' das autoridades de saúde e o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), disse hoje o presidente do organismo.

"A chefia da missão e a 'task force' responsável pelo plano de vacinação reuniram pela primeira vez na segunda-feira, para pôr o processo em marcha", disse José Lourenço, à agência Lusa, admitindo que "ainda não há data definida" para o início da vacinação.

De acordo com o presidente do CPP, o processo de vacinação deve "abranger cerca de 100 pessoas", entre as quais se incluem atletas, treinadores, guias, assistentes de competição e direção da missão.