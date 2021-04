Actualidade

Os seres humanos têm moldado a ecologia terrestre há pelo menos 12.000 anos, mas só a partir da era industrial essa exploração se terá tornado insustentável, segundo uma investigação científica hoje publicada.

"O nosso trabalho mostra que áreas retratadas como 'virgens', 'selvagens' ou 'naturais' têm na realidade longas histórias de habitação e uso humano", afirmou o professor de geografia e sistemas ambientais Erle Ellis, docente da universidade norte-americana de Maryland e principal autor do estudo publicado na revista da Academia Nacional das Ciências dos Estados Unidos.

As sociedades que as exploraram ao longo de milhares de anos "usavam as paisagens naturais em que habitavam de formas que sustentavam a maior parte da sua biodiversidade e até a aumentavam, tal como a produtividade e resiliência" da terra, refere.