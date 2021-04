Actualidade

O Governo britânico impôs-se uma meta mais ambiciosa para reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, as quais pretende cortar em 78% até 2035 relativamente aos níveis de 1990, anunciou hoje o executivo.

A novidade deste sexto Orçamento de Carbono britânico é que vai incluir, pela primeira vez, as emissões da aviação internacional e transporte marítimo, revelou o executivo do primeiro-ministro Boris Johnson.

A meta, alegou o Governo, é a "mais ambiciosa do mundo" para combater as alterações climáticas e contribuir para o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global bastante abaixo de dois graus celsius e fazer esforços para ficar pelos 1,5 graus celsius.