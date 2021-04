Voo Lisboa - Porto desnecessário quando viagem de comboio demorar 01

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse hoje em Paredes de Coura que a ligação aérea entre Lisboa e Porto é importante, mas "deixará de ser necessária no dia em que a viagem ferroviária se fizer em 01:15".

"A ligação aérea é importante, mas deixa de ser necessária no dia em que nós tivermos um comboio a fazer Lisboa-Porto em uma hora e 15 minutos. Acho que isso é mais um ganho para o país", afirmou o governante, que falava aos jornalistas à margem de uma visita às obras de construção da ligação do parque empresarial de Formariz, naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, à Autoestrada (A3).