Covid-19

O Governo da Madeira abriu hoje as candidaturas ao programa MeP-RAM, no valor de 5,2 milhões de euros, a fundo perdido, para micro e pequenas empresas do comércio, restauração e animação turística, entre outras, afetadas pela covid-19.

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Economia da Madeira e inclui também micro e pequenas empresas marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro.

"Queria aproveitar a circunstância desta visita a um restaurante, para anunciar a todos os empresários da restauração, mas também do comércio e da animação turística, que abriu hoje o apoio a fundo perdido chamado MeP-RAM. A partir de hoje, podem fazer as candidaturas e aproveitar este apoio no âmbito da covid-19", disse Rui Barreto.