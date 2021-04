Covid-19

O Governo dos Açores revelou hoje que 75% dos açorianos com mais de 75 anos já receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e que até ao final da semana 25% da população terá uma dose inoculada.

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, que falava na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que decorre na Assembleia Regional, na cidade da Horta.

"Com a vacinação, apesar de não termos as que precisamos e desejamos, porque não nos são fornecidas pelo Governo da República, temos, no final desta semana, com a primeira dose da população elegível vacinada 25% dos açorianos, quando a média nacional é de cerca de 15%", declarou.