A Presidência francesa pediu hoje uma transição política pacífica no Chade e manifestou o seu "firme empenho" na estabilidade e integridade territorial daquele país, lamentando a morte do Presidente chadiano, que recordou como "um amigo corajoso".

Numa mensagem de condolências pela morte, na frente de batalha, de Idriss Déby Itno, o Eliseu sublinhou a importância de que "a transição se desenrole em condições pacíficas, num espírito de diálogo com todos os atores políticos e da sociedade civil", tendo em vista obter "um governo inclusivo que se apoie em instituições civis".

A França "perde um amigo corajoso" com a morte do Presidente chadiano, disse, no comunicado, exprimindo o seu "firme empenho na estabilidade e integridade territorial do Chade".