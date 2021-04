Novo Banco

A Deloitte negou hoje qualquer conflito de interesses sobre a auditoria especial ao Novo Banco, referindo que um dos trabalhos anteriores realizados foi de assessoria da GNB Vida, mas pela empresa autónoma em Espanha.

Na audição de hoje na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, o sócio da Deloitte João Gomes Ferreira foi questionado pelo deputado do PCP Duarte Alves sobre a auditoria especial feita ao Novo Banco, na qual referem que a consultora realizou "no passado projetos de consultoria de diferente natureza para o BES e para o NB, incluindo ativos abrangidos pelo âmbito do presente trabalho, nomeadamente a GNB Vida".

"Fizemos a assessoria da GNB Vida, uma firma da própria Deloitte em Espanha e depois efetuamos um conjunto de avaliações pontuais de ativos, três ou quatro, que estão incluídos no trabalho. A conclusão que tivemos relativamente a esses casos foi que eles não representavam um conflito de interesses que impedisse a realização deste trabalho", respondeu o sócio da Deloitte.