Covid-19

A Itália registou 12.074 casos de covid-19 e 390 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, que estuda, com as regiões, como gerir restrições menos severas com mais aberturas de comércio e serviços a começar segunda-feira.

O número de novas infeções representa um acréscimo de 3.210 casos em comparação com segunda-feira, embora tenha sido feito um número consideravelmente superior de testes, com 294.045 hoje contra os 146.728 da véspera.

As mortes também aumentaram de 316 para 390, elevando o número total de óbitos para 117.633 desde o início da emergência sanitária no país, em fevereiro de 2020.