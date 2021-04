Actualidade

Os deputados aprovaram hoje uma audição parlamentar da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e de seis estruturas representativas do setor, requerida pelo Bloco de Esquerda, por causa do estatuto dos profissionais da Cultura.

De acordo com fonte da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, o requerimento do Bloco de Esquerda foi aprovado por unanimidade, com as ausências do CDS-PP e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.

O requerimento destina-se a ouvir a ministra da Cultura, assim como a PLATEIA - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, a Associação Portuguesa de Realizadores, a Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, a Associação Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo, a Ecarte XXI - Educação, Cultura e Arte para o Século XXI e a Performart.