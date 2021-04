Actualidade

Os chefes de Estado e de Governo hoje reunidos em Luanda numa minicimeira sobre a situação política da República Centro-Africana (RCA) manifestaram hoje o seu sentimento de pesar pela morte do Presidente do Chade, Idriss Déby Etno.

A mini-cimeira da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), a convite do chefe do executivo angolano, João Lourenço, também presidente em exercício deste órgão, trouxe à capital angolana os presidentes do Congo, Denis Sassou N'Guesso, do Ruanda, Paul Kagame, da RCA, Faustin Archange Touadéra, bem como representantes do Conselho Soberano de Transição do Sudão, da República Democrática do Congo, e dos Camarões.

No comunicado final, os chefes de Estado e do Governo exprimem o seu pesar e apresentam condolências ao governo e povo chadiano e à família enlutada.