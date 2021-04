Actualidade

A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) deu parecer negativo ao resgate da concessão de água e saneamento e à constituição dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Paredes, distrito do Porto.

"É entendimento da ERSAR que o processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município de Paredes, com a fundamentação apresentada, não reúne as condições necessárias para merecer parecer favorável desta entidade reguladora", refere o documento, só agora conhecido, mas com data de 05 de março deste ano.

No documento, que não é vinculativo, a ERSAR sustenta que a autarquia "não demonstrou, na documentação apresentada, a mais-valia da alteração do modelo de gestão concessionada [à empresa privada Be Water - Águas de Paredes] para o modelo de gestão direta através de serviços municipalizados".