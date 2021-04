Actualidade

Os municípios de Ansião, Figueiró dos Vinhos e Pombal, do distrito de Leiria, lançaram a marca Territórios de Pedra para a valorização da economia local e o desenvolvimento turístico daqueles territórios.

No âmbito da Programação Cultural em Rede, os três concelhos integram uma candidatura conjunta, no valor de 300 mil euros, para criação de "uma oferta cultural e multidisciplinar, para o biénio 2021/2022, com foco principal na pedra, um elemento identitário, comum e de grande importância nos três municípios".

"Os Territórios de Pedra pretendem ser a eira, o palco, onde as identidades de três concelhos se unem à roda de um elemento comum e de peso na região, que é a pedra. Este será o mote para potenciar a cultura e o turismo, através da valorização do património que distingue a nossa paisagem", salienta Cristina Bernardino, vereadora da Cultura da Câmara de Ansião, líder do projeto, em comunicado.