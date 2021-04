Actualidade

A seleção portuguesa feminina de andebol ficou hoje arredada do Mundial, ao voltar a perder com a congénere alemã, agora por 34-23, em jogo da segunda mão do 'play-off' de apuramento, disputado na cidade germânica de Hamm.

A equipa lusa, que na primeira mão já tinha perdido em casa por 32-27, voltou a ser impotente perante as alemães, tendo chegado ao intervalo a perder por quatro golos (15-11).

Enquanto Portugal falhou um apuramento inédito para a competição, cuja 25.ª edição vai decorrer na Espanha entre 02 e 19 de dezembro deste ano, as alemãs, campeãs em 1993, vão para a sua 23.ª participação.