Covid-19

A Espanha anunciou que o número de pessoas vacinadas superou o de contagiados, tendo registado hoje 7.486 novos casos de covid-19, elevando para 3.435.840 o total de infetados até agora, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários também contabilizaram desde segunda-feira mais 114 mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos para 77.216.

A ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, anunciou no Senado (câmara alta do parlamento) que a pandemia chegou hoje "ao seu ponto de inflexão" com as pessoas imunizadas com duas doses de uma das vacina contra a covid-19 a superarem aquelas que estão ou estiveram infetadas, o que, segundo ela, significa "o início do fim" da doença.