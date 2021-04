Actualidade

O presidente do Sindicatos dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, considerou hoje à Lusa que houve uma "tentativa de silenciamento" de dois produtores de conteúdos, a Record e a Vida TV, limitando a diversidade informativa no país.

Na segunda-feira, o Governo angolano anunciou que vai suspender, a partir de quarta-feira, a atividade da rede Record, bem como jornais, revistas, 'sites' e rádios sem atividade efetiva nos últimos dois anos, após detetar "inconformidades legais".

"Esta decisão acaba com a pouca diversidade de informação que temos", disse Teixeira Cândido à Lusa, comentando a decisão do Governo de suspender, a partir de quarta-feira, a atividade da rede Record, bem como jornais, revistas, 'sites' e rádios sem atividade efetiva nos últimos dois anos após detetar "inconformidades legais", segundo um comunicado do ministério da tutela, no qual se aponta também o ZAP Vida e Vida TV.