Actualidade

O arquiteto brasileiro Marcelo Ferraz defendeu hoje, num debate internacional 'online', que o conceito de "cidade democrática, para todos," deve ser recuperado, a par da sua história, preservando a sua ligação entre cidadania e património.

O arquiteto falava na 'conferência-debate' "Cidadania e Património", realizada no âmbito do 27.º Congresso Mundial de Arquitetos, que decorre pela primeira vez no Brasil, a partir do Rio de Janeiro, promovido pela União Internacional de Arquitetos (UIA), e que decorre até julho sob o tema "Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21".

No debate 'online', participou também a arquiteta espanhola Fuensanta Nieto, e ambos apresentaram diversos projetos concluídos ou em curso, nos quais trabalham diretamente com a recuperação de edifícios históricos, adaptados sobretudo a museus e teatros.