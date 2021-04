RCA

Os chefes de Estado e de Governo da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) que hoje participaram em Luanda numa mini-cimeira sobre a República Centro-Africana (RCA) apelaram a um cessar-fogo no país e ao avanço do processo de paz.

Na mini-cimeira da CIRGL, a convite do chefe do executivo angolano, João Lourenço, também presidente em exercício deste órgão, estiveram presentes os presidentes do Congo, Denis Sassou N'Guesso, do Ruanda, Paul Kagame, da RCA, Faustin Archange Touadéra, bem como representantes do Conselho Soberano de Transição do Sudão, da República Democrática do Congo, e dos Camarões.

No comunicado final do encontro, os chefes de Estado e do Governo congratulam-se com os resultados obtidos após consultas político-diplomáticas lideradas por Angola que levaram os principais grupos a abandonar a luta armada e mandatam o Governo da RCA a levar a cabo um cessar-fogo "para permitir a criação de um clima favorável à paz e à reconciliação nacional".