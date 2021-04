Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, mostrou hoje "profunda emoção" devido à morte do Presidente do Chade, Idriss Déby Itno, em combate contra os rebeldes no norte do país, considerando-o um "grande estadista".

"Foi com grande consternação e profunda emoção que soube da morte" do Presidente do Chade, Idriss Deby Itno, disse o presidente do órgão executivo desta organização continental africana, numa mensagem colocada no Twitter.

Mahamat, que foi primeiro-ministro do Chade de 2003 a 2005 e depois ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2008 e 2017, escreveu ainda: "Grande estadista e reconhecido líder militar. Envio as minhas sinceras condolências ao povo chadiano e à sua família"