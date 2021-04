Novo Banco

A Aethel Partners negou hoje qualquer relação com a família Espírito Santo depois de ter sido referida por Sérgio Monteiro, antigo consultor para a venda do Novo Banco, sobre uma proposta de compra, numa audição na comissão de inquérito.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, a Aethel "desmente categoricamente as declarações" de Sérgio Monteiro, que considera "falsas e difamatórias", proferidas em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Na ocasião, Sérgio Monteiro confirmou que o Banco de Portugal estava preocupado com uma eventual ligação de Ricardo Santos Silva - fundador da Aethel que tinha vindo do BES Investimento - à família Espírito Santo, que tinha sido afastada do BES.