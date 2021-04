Actualidade

Os rebeldes chadianos, que têm liderado uma ofensiva contra as autoridades do país ao longo dos últimos dias, prometeram hoje marchar sobre a capital depois da morte do chefe de Estado, Idriss Déby Itno, cujo funeral se realizará na sexta-feira.

Os rebeldes rejeitaram "categoricamente" o conselho de transição liderado pelo filho de Idriss Déby Itno, que morreu vítima de ferimentos sofridos no fim de semana, enquanto comandava o Exército na luta contra estes, no norte do país.

"Rejeitamos categoricamente a transição (...), tencionamos continuar a ofensiva", afirmou o porta-voz do grupo Frente para a Alternância e Concórdia no Chade (FACT, em francês), à agência France-Presse (AFP), acrescentando que "o Chade não é uma monarquia".