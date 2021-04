Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, apontou hoje para uma vitória com vários golos na receção de quarta-feira ao Belenenses SAD, em jogo da 28.ª jornada da I Liga ce futebol.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os 'azuis', admitiu que os 'leões' estão a sentir algumas dificuldades para marcar golos - nos últimos cinco jogos não marcaram mais do que um em cada partida --, mas salientou que não é por falta de oportunidades.

"São fases do campeonato. Não conseguimos marcar. Obviamente que estamos a ter dificuldades, mas temos mais oportunidades. Temos falhado muitos golos. Temos tido dificuldades como todas as equipas têm tido. Vamos tentar marcar mais golos amanhã (quarta-feira), mas, se for por 1-0, lá terá de ser", afirmou.