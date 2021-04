Actualidade

O Ministério Público (MP) de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, deduziu acusação contra uma mãe acusada de ter matado os filhos gémeos recém-nascidos, informou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Uma nota publicada na página da internet da PGRP refere que, por despacho proferido no dia 27 de março, foi deduzida acusação contra uma arguida imputando-lhe a prática de dois crimes de homicídio qualificado e dois crimes de profanação de cadáver.

De acordo com a investigação, a mulher terá entrado em trabalho de parto na casa onde vivia, tendo dado à luz duas crianças com vida, entre as 35 e as 36 semanas da gestação, às quais "não prestou, ou solicitou que fossem prestados, quaisquer cuidados imediatamente após o nascimento".