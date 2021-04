Covid-19

A segunda fase da vacinação contra a covid-19 vai obrigar a um reforço de 1.700 profissionais de saúde, que poderão ser do Serviço Nacional de Saúde ou contratados, afirmou hoje o coordenador da `task force´.

"Estes profissionais podem vir de dentro do próprio sistema de saúde, por transferência e por mobilidades, ou podem ser contratados de fora do sistema nacional de saúde", afirmou o vice-almirante Gouveia e Melo num debate no âmbito da iniciativa "Conversas com Cientistas - Décadas de Ciência para Dias de Vacinas".

Segundo o coordenador do plano de vacinação, este cálculo "já foi comunicado", existindo diversas opções que, neste momento, "estão em cima da mesa e que estão a ser tratadas para garantir que esses profissionais de saúde estejam disponíveis" para a nova fase da vacinação no país que tem a meta de vacinar cerca de 100 mil pessoas por dia.