Actualidade

A Linha do Minho conta a partir de domingo com dois novos inter-regionais entre Coimbra e Valença e o fim do transbordo no troço que liga Nine, no distrito de Braga, à fronteira com a Galiza, foi hoje divulgado.

Em comunicado hoje enviado às redações, a CP-Comboios de Portugal, adiantou que com a modernização e eletrificação da Linha do Minho, vão ser introduzidos " dois novos Inter-regionais (um por sentido) entre Coimbra B e Valença.

Por outro lado, é eliminado o transbordo em Viana do Castelo, no troço Nine/Valença e serão "prolongados os atuais intercidades, de Viana do Castelo a Valença, e reforçada, durante o fim de semana, a oferta de comboios regionais entre Viana do Castelo e Valença.