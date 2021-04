Actualidade

O plenário do Conselho Superior da Magistratura (CSM) começou hoje o debate sobre possíveis alterações à fase de instrução e ao funcionamento do Tribunal Central de Instrução Criminal, discussão que prosseguirá a 04 de maio.

"O Plenário do Conselho Superior da Magistratura (CSM), hoje reunido, iniciou o debate em torno de várias questões relacionadas com o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e a fase de instrução, que se prolongará para o próximo Plenário agendado para dia 04 de maio", lê-se num curto e lacónico comunicado divulgado após a reunião plenária.

A discussão destas questões no plenário do CSM ocorreu por iniciativa do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que preside por inerência ao órgão de disciplina e gestão dos juízes, que, em entrevista à agência Lusa, a 07 de abril, defendeu a extinção do TCIC, dizendo que, na sua génese, o tribunal "estava mal concebido".