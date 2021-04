Actualidade

O movimento 'Servir o Benfica' informou hoje que o presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube da Luz validou os votos entregues pelo grupo de sócios e a reunião magna extraordinária vai realizar-se após o final da época.

Em comunicado divulgado na página oficial no Facebook, o movimento revelou ter recebido, na segunda-feira, a resposta do líder da Mesa da AG benfiquista, Rui Pereira, confirmando a "validação" dos 10.000 votos "estatutariamente requeridos para a convocatória" da reunião magna.

"Foi reafirmada na mesma comunicação que a reunião de AG extraordinária será convocada após o final da época desportiva e de acordo com as normas sanitárias que se verifiquem na altura", refere o comunicado do 'Servir o Benfica'.