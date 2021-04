Superliga

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, congratulou-se hoje com a já confirmada saída do Manchester City da Superliga, da qual era um dos clubes fundadores, e saudou o regresso do emblema inglês "à família do futebol europeu".

"Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas ao Manchester City neste seu regresso à família do futebol europeu", começou por saudar Ceferin, em comunicado.

O líder da UEFA elogiou a "inteligência" demonstrada pelos 'citizens', depois de "ouvirem as inúmeras vozes que se levantaram - sobretudo dos próprios adeptos - e que lhes fizeram ver os benefícios do atual sistema do futebol europeu, desde a final da Liga dos Campeões, que é um êxito mundial, até à primeira sessão de treino de um jovem jogador da formação".