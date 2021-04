Superliga

O Chelsea confirmou hoje a saída da Superliga europeia de futebol, que, desta forma, fica sem qualquer dos seis clubes ingleses co-fundadores, depois de Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham também já terem desistido da competição.

"O Chelsea confirma que deu início aos procedimentos formais para abandonar o grupo responsável pelo desenvolvimento do projeto da Superliga europeia. Depois de nos termos juntado ao grupo na semana passada, tivemos tempo para reconsiderar a nossa posição e concluímos que a participação nestes planos não servia os melhores interesses do clube, dos nossos adeptos ou sequer da vasta comunidade do futebol", informou o clube londrino, em comunicado divulgado no site oficial.

O Manchester City foi o primeiro dos clubes ingleses a oficializar a saída da Superliga, seguindo-se, pouco depois e praticamente ao mesmo tempo, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham, antes de o Chelsea consumar o abandono de toda a 'elite' do futebol britânico.