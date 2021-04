Actualidade

Centenas de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), órgão governamental responsável pelas políticas de proteção ambiental do país, denunciaram a paralisação das fiscalizações, uma decisão do próprio executivo, noticiou a imprensa local na terça-feira.

Segundo o portal de notícias G1, mais de 400 funcionários de carreira do Ibama assinaram um ofício, no qual indicaram que todas as atividades de fiscalização de infrações ambientais desenvolvidas pelo órgão estão paralisadas.

O documento, endereçado ao presidente do Ibama, Eduardo Bim, salienta que a interrupção das fiscalizações deveu-se a uma instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), publicada em 12 de abril.