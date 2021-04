Covid-19

O Governo de Timor-Leste propôs hoje ao Presidente a renovação do estado de emergência, devido ao aumento de casos do novo coronavírus e para proteger a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde.

"Atendendo à evolução preocupante da situação epidemiológica e a proliferação de casos registados de contágio (...), e de modo a evitar e neutralizar os riscos de propagação (...), para assim proteger a saúde pública e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde, o Governo propõe ao Senhor Presidente da República que, com a renovação do estado de emergência, se permita a suspensão ou a restrição de alguns direitos e garantias fundamentais", pode ler-se no comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Ministros.

A proposta governamental é que o estado de emergência seja renovado por mais trinta dias.