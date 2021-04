Venezuela

O diário El Nacional anunciou que lutará nacional e internacionalmente contra uma sentença judicial que o obriga a pagar 13,3 milhões de dólares (11,05 milhões de euros) por "danos morais" a um político da Venezuela.

O anúncio foi feito pelo diretor El Nacional, Miguel Henrique Otero, terça-feira, durante a reunião semestral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), que decorre virtualmente até sexta-feira.

Segundo a imprensa venezuelana, a sentença contra El Nacional determinada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e datada de 16 de abril de 2021 motivou um debate sobre "a falta de independência judicial" na Venezuela e outros países do continente americano, com Miguel Henrique Otero a denunciar que Diosdado Cabello, tido como o segundo homem mais forte do 'chavismo', pode converter-se no próximo editor do diário.