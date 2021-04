Actualidade

O pneumologista do Centro Hospitalar Universitário de São João e investigador Hélder Novais e Bastos é premiado hoje com a bolsa D. Manuel de Mello, com um trabalho que visa melhorar o diagnóstico e o tratamento da fibrose pulmonar.

Hélder Novais e Bastos recebe hoje, numa cerimónia que decorre no auditório do Hospital CUF Porto e é transmitida em 'streaming', a bolsa no valor de 50 mil euros, promovida pela Fundação Amélia de Mello em parceria com a CUF e destinada a premiar a investigação de jovens médicos.

Em declarações à agência Lusa, o pneumologista e investigador admitiu sentir-se "frustrado" nos últimos anos de trabalho por não ter "as ferramentas" necessárias que "a ciência pode dar para tratar adequadamente os doentes", nomeadamente, que permitam prever a evolução da fibrose pulmonar.