Actualidade

A totalidade da coleção de Arte Nova e grande parte da de Arte Deco de José Berardo podem ser vistas no Berardo - Museu Arte Deco a partir de sábado, num edifício lisboeta ligado ao gosto artístico de um médico ilustre.

O nascimento do novo museu, B-MAD, acontece na zona de Alcântara, com as joias de Arte Deco de mais uma coleção do empresário madeirense, que passarão a ser exibidas em permanência, reunindo mestres internacionais e criadores portugueses que se destacaram no século XIX e no início do século XX.

O edifício lisboeta, mandado construir na primeira metade do século XVIII, escolhido pelo colecionador - no número 28 da Rua 1.º de Maio - tem a sua história ligada ao médico neurologista António Flores, depois de ter estado anteriormente na posse do Marquês de Abrantes, e de ter sido alvo de várias adaptações, pelos conceituados arquitetos Raul Lino e Carlos Ramos.