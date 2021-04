Moçambique/Ataques

O secretário-geral da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), Roque Silva, recusa ver tropas estrangeiras a combater os grupos armados que aterrorizam Cabo Delgado, defendendo apoio externo apenas nas áreas de logística e formação.

"Se a solução para o problema do terrorismo residisse no apoio com tropas de fora, o Afeganistão não estaria a enfrentar ainda o problema do terrorismo", exemplificou, aludindo a "tropas americanas e outras", que lá permanecem, "mas a guerra não termina".

O dirigente falava aos jornalistas na terça-feira, em Pemba, capital provincial de Cabo Delgado.