Uma atriz de meia-idade em crise existencial, a lutar com a personagem que interpreta e com o mundo em que vive é o centro de ação da peça "Noite de Estreia", que sobe a cena, pela primeira vez, no Teatro da Trindade, em Lisboa, na quinta-feira.

Com encenação de Martim Pedroso, "Noite de Estreia", a peça, é uma adaptação do filme "Noite de Estreia" ("Opening night", 1977), dirigido e escrito por John Cassavetes, uma reflexão sobre o teatro, sobre o trabalho do ator, sobre a queda, o desencanto e o medo de já não corresponder ao que a representação exige, e, ao mesmo tempo, sobre a mulher numa sociedade patriarcal, disse Martim Pedroso à agência Lusa.

Desafiado pela atriz Dalila Carmo - que interpreta a personagem Myrtle Gordon - há "três, quatro anos, para pôr este filme em palco, e sem que tenha ficado muito entusiasmado" com a ideia, Martim Pedroso acabou por aceitá-lo há cerca de um ano, vindo depois a descobrir que o filme contém "muitas camadas" que lhe interessam.