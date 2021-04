25 de Abril

O partido Volt Portugal (VP) revelou hoje que lhe foi negada participação no desfile do 25 de Abril pela comissão promotora, uma decisão que contesta e vai desafiar estando presente no local.

Numa nota enviada às redações, o recém-legalizado Volt Portugal escreveu que "viu o seu pedido de participação no desfile na Avenida da Liberdade do 25 de Abril" negado pela comissão promotora, depois de a ter solicitado "como faz todos os anos, com a exceção do ano passado por ter sido cancelado".

O partido alegou ter recebido uma resposta assinada por Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, uma das que constituem a comissão promotora, na qual se lê: "(...) tendo em conta a situação de excecionalidade e de limitações relacionadas com a saúde pública que vivemos, tem que restringir a participação no Desfile que decorrerá na Avenida da Liberdade, às organizações que constituem esta Comissão Promotora (...)".