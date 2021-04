Actualidade

O Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, vai acolher, ao longo do ano, o ciclo de concertos "A date with Lux", onde vão passar projetos com ligações à editora Lux Records, como Adolfo Luxúria Canibal e JP Simões.

O ciclo de concertos, com curadoria da produtora Blue House e da editora Lux Records, ambas de Coimbra, arranca a 28 de maio, com concerto dos Birds Are Indie, que apresentam a edição em vinil de "Migrations - the travel diaries #2", anunciou hoje a organização da iniciativa.

"Todos os artistas convidados para estes encontros musicais estão, de alguma forma, ligados à Lux Records, e, nos concertos, serão privilegiadas apresentações de novos trabalhos discográficos", realçou a organização na nota de imprensa de apresentação do ciclo.