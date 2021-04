Actualidade

Antigos chefes militares vão reunir-se com PS, PSD e PCP sobre as mexidas no topo da hierarquia militar propostas pelo Governo, disse hoje à Lusa fonte da associação que reúne oficiais retirados dos três ramos das Forças Armadas (FA).

O GREI (Grupo de Reflexão Estratégica Independente) já tem encontros marcados com os sociais-democratas, esta quinta-feira, seguindo-se os socialistas (27 de abril) e os comunistas (04 de maio). Estão também pedidas reuniões com os outros partidos com assento na comissão parlamentar de Defesa Nacional: BE e CDS-PP.

Estes militares reformados ou na reserva têm criticado a "concentração de poderes no Chefe do Estado-Maior General das FA (CEMGFA) e desaparecimento da maior parte dos graus intermédios de comando e de direção", sublinhando que será uma "fonte de permanente atrito entre os patamares Ministro da Defesa Nacional (MDN), CEMGFA e Conceito Estratégico Militar (CEM)".