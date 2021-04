Actualidade

A ONG Human Rights Watch defendeu hoje que a União Africana deve criar uma "equipa de crise" para assegurar a proteção dos civis e o Estado de Direito no Chade, após a morte do Presidente do país, na terça-feira.

"A União Africana (UA) deveria enviar urgentemente uma equipa de crise da sua Divisão de Alerta Prévio e Prevenção de Conflitos, incluindo observadores dos direitos humanos, para acompanhar os desenvolvimentos e exortar as forças de segurança chadianas, bem como grupos armados, a absterem-se de atacar civis", afirma a Human Rights Watch, em comunicado.

Na mesma nota, a organização não-governamental internacional defende que a "UA deve nomear um novo enviado especial ao Sahel para ajudar a reforçar e coordenar os esforços" daquela organização em toda a região.