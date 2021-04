Actualidade

O 1.º Festival Políticas à Parte, para promover as políticas culturais no âmbito das comemorações do 25 de Abril e do 1.º de Maio, realiza-se em Arruda dos Vinhos, entre sexta-feira e 01 de maio, numa organização deste município.

Esta autarquia do distrito de Lisboa pretende "assinalar o desconfinamento da cultura com um festival que promove o pensamento político através da arte, inspirado pela quadra de forte cunho político que se comemora no 25 de Abril e no 1.º de Maio", é referido em nota de imprensa.

Do festival, fazem parte três espetáculos, com bilhetes à venda por dois euros, sendo o primeiro protagonizado, na sexta-feira, por JP Simões, "totalmente dedicado ao espírito da canção de protesto".