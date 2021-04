Actualidade

O espanhol Abanca, que no início do corrente mês comprou a sucursal em Espanha do Novo Banco, obteve um lucro de 137,4 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, mais 8,2% do que um ano antes.

A instituição com sede na região espanhola da Galiza, que também está presente em Portugal, informa hoje em comunicado de imprensa que aumentou o seu volume de negócios em 20,2%, "para mais de 100 mil milhões de euros, tendo em conta a recente aquisição do Novo Banco Espanha".

Excluindo esta última aquisição, cuja integração contabilística vai ter lugar nos próximos trimestres, o banco atingiu uma faturação de 98.487 milhões de euros, 15,1% mais do que há um ano.