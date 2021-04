25 Abril

A Associação 25 de Abril diz-se surpreendida com as críticas da Iniciativa Liberal e Volt, justificando que, devido à pandemia, a comissão promotora decidiu que o desfile que assinala a Revolução dos Cravos teria participação reduzida.

"Inesperadamente, fomos surpreendidos por uma tomada de posição pública do partido político Iniciativa Liberal (IL), em que, no seguimento de vários contactos com a Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 de Abril, em Lisboa (CPCP 25 de Abril) acusa a Associação 25 de Abril de uma tentativa de limitar a liberdade política em Portugal", lê-se num comunicado enviado as redações.

A associação liderada pelo coronel Vasco Lourenço, que é uma das entidades que constitui a comissão promotora do desfile (que em 2020 não se realizou por causa do contexto sanitário causado pelo novo coronavírus), salienta que "na sua existência de 38 anos, sempre pugnou por um posicionamento de verdade e não de jogadas politiqueiras, mais ou menos demagógicas, mais ou menos sujas, próprias de outras organizações".