25 Abril

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou hoje que vai protestar o facto de não poder intervir na sessão solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República e indicou que quer participar no desfile em Lisboa.

Numa nota enviada à Lusa, a parlamentar considera que "tanto a alteração ao regimento [do parlamento] como a negação da possibilidade de falar na cerimónia de celebração do 25 de Abril, demonstram um claro preconceito para com as deputadas não inscritas" e salienta que "esta situação ganha especial relevância no dia que se celebra o fim da opressão e do silenciamento do povo".

"Assim sendo, estarei presente na cerimónia na Assembleia da República, mas farei questão de assinalar o meu protesto e, posteriormente, juntar-me-ei ao desfile do 25 de Abril, para o qual não procedi a qualquer inscrição", refere Cristina Rodrigues (ex-PAN), defendendo que "o 25 de abril é de todas as pessoas".