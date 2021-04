Actualidade

Moçambique tem de encontrar um milhão de pessoas com HIV que estão fora do tratamento antirretroviral no país, levá-las a entrar na terapia e a permanecer nela, disse hoje a sub-secretária Geral das Nações Unidas, Winnie Byanyima.

"Hoje há 2,2 milhões de pessoas que são positivas para o HIV [em Moçambique] e desses, só 1,2 milhões estão em tratamento", ou seja: "Há um milhão que está fora, que temos de encontrar para colocar em tratamento e garantir que ficam", referiu.

"Há um desafio e temos de ajudar Moçambique a levar estes serviços" de diagnóstico e tratamento do HIV/sida ao encontro da população, além de, ao mesmo tempo, "acabar com os estigmas".