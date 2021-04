Estoril Open

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov recebeu o segundo 'wild card' para o Estoril Open, anunciou hoje a organização do único torneio português no circuito ATP.

Depois do português João Sousa, Dimitrov, antigo número três mundial e atual 17.º do ranking, é o segundo convidado para o torneio do Clube de Ténis do Estoril.

"Estou muito entusiasmado por ir jogar no Millennium Estoril Open. Fico muito agradecido à organização do torneio por me terem oferecido um 'wild card' à última hora", disse Dimitrov, vencedor das ATP Finals de 2017.