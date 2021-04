Actualidade

A operadora de telecomunicações Zap, que suspendeu o seu canal Zap Viva às 00:00 de hoje, por decisão do governo angolano, diz que se trata de um "erro injusto e injustificável" e espera retomar a normalidade "nas próximas horas".

O comunicado da Zap, operadora detida pela Finstar, da empresária Isabel dos Santos, refere estar a desenvolver esforços junto do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social (Mintics) e da Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional (DNICI) para esclarecer os factos que levaram à notificação para a suspensão do canal.

A Zap adianta que entregou vários documentos que provam que, ao longo dos últimos três anos, "fez as mais diversas diligências" para cumprir os procedimentos legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade de produção de conteúdos e se limitou a seguir as orientações emanadas do órgão responsável pela regulação.