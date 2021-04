Actualidade

As empresas de inteligência artificial (IA) que não respeitarem as novas regras da União Europeia (UE), hoje propostas, podem ser multadas até 6% do seu volume de negócios anual global, clarificando Bruxelas que a identificação biométrica "não é problemática".

Depois de várias recomendações adotadas nos últimos três anos para a área da inteligência artificial (IA) e de uma consulta ao mercado, o executivo comunitário apresentou hoje uma proposta de regulamentação para salvaguardar os valores e direitos fundamentais da UE e a segurança dos utilizadores, visando obrigar os sistemas considerados como de alto risco a cumprir requisitos obrigatórios relacionados com a sua fiabilidade.

"O não cumprimento por parte de um fornecedor de IA [...] pode implicar uma multa de até 6% do seu volume de negócios anual global", explicou hoje em conferência de imprensa, em Bruxelas, a vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta de "uma Europa apta para a Era Digital", Margrethe Vestager.