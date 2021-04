Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu hoje "cabeça fria" a todos os intervenientes em Cabo Delgado e nos empreendimentos ligados ao gás natural, após o ataque armado de 24 de março a Palma.

"Nós queríamos convidar todos os intervenientes a ter o poder de superação. Em momento difíceis de crise, a cabeça fria ajuda a tomar decisões racionais", referiu o chefe de Estado.

Filire Nyusi falava em Maputo, durante a sessão de abertura de um evento ligado à indústria extrativa, com participantes do setor e num discurso em que resumiu as promissoras perspetivas no país na área, ensombradas pela insegurança.